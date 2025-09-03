La alcaldía Tlalpan anunció que la 38 Feria Nacional del Elote, se realizará del próximo 12 al 16 de septiembre en el Parque Ecoturístico Las Maravillas, en San Miguel Topilejo.

La alcaldesa, Gabriela Osorio, adelantó que la edición 2025 tendrá como invitado especial al estado de Oaxaca y reunirá a productores de comunidades como Topilejo, Xicalco y La Magdalena, reconocidos por su maíz cacahuazintle.

"Será una gran feria, estará increíble. Hemos encontrado mucha disposición y amabilidad para lograr grandes proyectos en beneficio de la comunidad”, dijo la edil, quien destacó que será un espacio de encuentro que impulsa la economía local y fortalece la identidad de los pueblos productores de maíz en Tlalpan.

La demarcación expuso que se contará por primera vez con la participación conjunta del comisariado ejidal y el comisariado comunal. Foto: Especial

Lee también: Regresan a clases hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad en Santa Martha Acatitla

En un comunicado, la demarcación expuso que se contará por primera vez con la participación conjunta del comisariado ejidal y el comisariado comunal.

"Dará a esta edición un carácter especial, al reunir dos formas distintas de organización. Con esta suma de esfuerzos, la feria pondrá en el centro al maíz, cultivo que es base de la alimentación y de la identidad cultural en México", explicó.

La alcaldesa aseguró que en los próximos días se enviarán invitaciones personales a alcaldesas y alcaldes de la Ciudad de México, así como a legisladoras y legisladores locales para ser parte de esta gran actividad.

"Vamos a invitar a todo mundo para que consuman lo local y consuman el mejor elote de nuestra zona”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr