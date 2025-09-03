Más Información

El día de la inauguración del que tendrá como sede la Ciudad de México será feriado, anunció la jefa de Gobierno, .

La está prevista para el 11 de junio de 2026, con un partido encabezado por la Selección Mexicana que tendrá lugar en el Estadio Azteca.

“El día de la inauguración del Mundial se va a declarar feriado, ese día va a ser muy importante; vamos a tener garantía de que la población pueda -en este caso- tener ese día para disfrutar el Mundial”, señaló.

Al presentar los pormenores de actividades deportivas que habrá en la capital de cara a la justa mundial, la mandataria señaló que se buscará que toda la población pueda disfrutar de este día.

Afirmó que también se harán “festivales futboleros” en las 16 alcaldías para que la población pueda distribuirse a lo largo y ancho de la Ciudad de México, y no únicamente se concentren en un sólo lugar.

