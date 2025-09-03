Más Información

El Gobierno de la Ciudad de México destinará más de mil 775 millones de pesos a “proyectos estratégicos” para eficientar la en la capital rumbo al , lo que incluye acciones en la Línea 2 del Metro, así como la rehabilitación de tres Centros de Transferencia Modal (Cetram): Huipulco, Universidad y Tasqueña.

Trolebús

Se creará una nueva ruta de Trolebús, la número 14, que conectará el Metro Universidad con el Cetram Huipulco a lo largo de 13.2 kilómetros. “En agosto de 2025 se iniciaron los trabajos del proyecto ejecutivo y de la obra civil”. Foto: archivo/EL UNIVERSAL
Línea 2 del Metro

En la Línea 2 del Metro, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, se realizarán acciones para mejorar “su operación, infraestructura y la experiencia de viaje de las personas usuarias”, ya que es una de las principales rutas de conexión con el Estadio Azteca, donde se celebrarán cinco partidos de la Copa Mundial. Foto: archivo/EL UNIVERSAL
Cetram Huipulco

Al ser el Centro de Transferencia Modal más cercano al Estadio Azteca se contempla una inversión inicial de al menos 25 millones de pesos para su modernización, con el objetivo de ofrecer un servicio eficiente, seguro y accesible. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL
Cetram Universidad

En el Centro de Transferencia Modal se ejercerá una inversión mínima de 10 millones de pesos para reforzar su infraestructura. Foto: archivo/EL UNIVERSAL
Cetram Tasqueña

Al ser el Centro de Transferencia Modal uno de los principales nodos de conexión en la zona sur de la Ciudad de México, recibirá una inversión mínima de 10 millones de pesos. Foto: archivo/EL UNIVERSAL
