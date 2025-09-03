De cara al Mundial de 2026, el Gobierno capitalino anunció el Torneo Oficial de Fútbol Infantil Comunitario de la CDMX “Ollamaliztli”, para niños de 9 a 16 años, cuyo partido inaugural será el próximo 4 de octubre.

Las inscripciones estarán abiertas durante todo septiembre en esta liga de Internet: https://indeporte.cdmx.gob.mx/copadefutbolinfantil. Los ganadores podrán participar en eventos oficiales de la FIFA y productos oficiales de patrocinadores del Mundial.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que se espera que haya hasta 10 mil partidos como parte de este torneo infantil, por lo que invitó a niñas y niños a registrarse.

“El Mundial para nosotros es un escenario de oportunidad para promover el deporte”, dijo la mandataria, y aseveró que con esta actividad se busca “ir calentando motores” para la justa deportiva que se llevará cabo el próximo año.

Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Turismo de la CDMX, explicó que para este torneo habrá capacidad de hasta 4 mil equipos, lo que implica la participación de hasta 40 mil niñas y niños.

Se harán hasta 10 mil partidos en todas las alcaldías de la ciudad, y los partidos se jugarán sábados y domingos.

