César Huerta causa baja de la Selección Mexicana por lesión; se pierde la Fecha FIFA de septiembre

La Selección Mexicana no comenzó la semana con las mejores noticias, al anunciar la baja por lesión de César Huerta.

El Tri lanzó un comunicado para revelar que el Chino había presentado una molestia muscular, por lo que no podría estar disponible para jugar en la Fecha FIFA de septiembre.

A través de sus redes sociales, la directiva tricolor anunció que el extremo mexicano se perdería los dos partidos amistosos programados para este parón de selecciones.

“César Huerta causa baja de la convocatoria de la Selección Nacional Mayor para los partidos de la Fecha FIFA”, detalló.

César Huerta, jugador de @rscanderlecht, causa baja de la convocatoria de nuestra Selección por una sobrecarga muscular presentada en su partido vs Union St. Gilloise. 📝



Su lugar no será sustituido por ningún jugador adicional. #PorMéxicoTodo pic.twitter.com/7EiR1Z0JNU — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 1, 2025

