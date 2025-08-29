Guillermo Martínez sueña con jugar el Mundial; cree que va “por el camino correcto” para ganarse un lugar en Selección Mexicana

La falta de contundencia es el principal problema que le ha pasado factura a los Pumas de Efraín Juárez, a lo largo del semestre.

Tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup, la falta de gol no les ha permitido ganar los partidos en los que fueron superiores y, por ende, han dejado escapar puntos más que valiosos.

Guillermo Martínez, el centrodelantero del equipo universitario, no ha estado fino frente a la portería rival y está por cumplir 600 minutos sin poder anotar.

A pesar del momento que atraviesa, el Memote mantiene la tranquilidad porque “lo más importante es saber cómo afrontar” el mal momento que atraviesa.

“No creo [tener] presión, a lo largo de mi carrera he tenido altas y bajas. Soy un jugador que tiene una mentalidad fuerte y que se va a reponer. Aquí hay de dos: esconder la cabeza o levantarla. Prefiero tener paciencia y confiar en lo que estoy haciendo, sé el jugador que soy y lo que puedo dar”, manifestó en conferencia de prensa.

Sobre los constantes abucheos que recibe por parte de los propios seguidores de los Pumas, el centrodelantero mexicano los acepta porque es consciente de que son justificados.

“La afición siempre se respeta, las manifestaciones que han tenido las tenemos que considerar porque dependemos de ellos. [Les pido] que no pierdan la fe en el equipo porque nosotros estamos dejando todo, este proceso nos va a llevar a grandes cosas”, resaltó.

A pesar de la mala racha que vive, Guillermo Martínez no pierde la esperanza de recuperar el olfato goleador, con el objetivo de ganarse un lugar en la convocatoria de la Selección Mexicana de Javier Aguirre para la próxima Copa del Mundo.

“Estoy trabajando a marcha dura, [quiero] estar preparado para mi mejor versión futbolística, física y mental y creo que voy por el camino correcto. Yo estoy consciente del momento que estoy viviendo, pero eso no me quita el sueño que tengo, entregaría la vida por jugar un Mundial y me mantengo con la misma ilusión a tope porque las puertas están abiertas”, mencionó el Memote.