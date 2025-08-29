Adalberto Carrasquilla minimiza la falta de victorias de Pumas; considera que todavía no existe presión

Es una realidad que los Pumas no atraviesan su mejor momento, desde que Efraín Juárez tomó las riendas del equipo auriazul.

Luego de las primeras seis jornadas del Apertura 2025, sólo han podido sumar seis puntos, gracias a una victoria (Querétaro) y tres empates (Necaxa, Toluca y Puebla), aunque cuentan con tres juegos en fila sin poder ganar.

De momento, el equipo universitario se ubica en la decimotercera posición de la tabla general, más cerca del fondo (dos puntos) que de la zona de Liguilla directa (cuatro puntos).

Sin embargo, al interior del vestuario prefieren minimizar la presión y mantener la calma porque consideran que únicamente han fallado en la contundencia.

“Creemos que estamos haciendo todo lo necesario para anotar y ganar tranquilamente, pero, en el futbol, [a veces] se te dan las cosas o no se te dan. Estamos generando muchas ocasiones de gol, sólo nos falta meterla. De presión, no podría hablar porque no es lo que está transmitiendo el grupo, [pero] sabemos el compromiso que tenemos de buscar esa victoria”, declaró Adalberto Carrasquilla.

En conferencia de prensa, el centrocampista panameño reconoció que son conscientes de la situación por la que atraviesan y de la responsabilidad que tienen al representar a los Pumas, pero optan por minimizar la falta de triunfos.

“Decir que no tenemos presión no quiere decir que no queremos ganar. Estamos enfocados en mejorar y estamos corrigendo lo que necesitamos para obtener esa victoria, pero tampoco queremos entrar en presión. Estamos haciendo todo lo necesario para poner a Pumas donde se merece”, sentenció el Coco.

Adalberto Carrasquilla reiteró que “el principal objetivo” del Club Universidad Nacional es “ganar un título", por lo que pide que se le tenga paciencia al proceso y esperar “al final de la temporada”.