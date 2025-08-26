Pumas anuncia que su partido contra Atlas cambia de horario; conoce a qué hora se jugará

Los Pumas no atraviesan su mejor momento en el Apertura 2025 de la Liga MX, al sumar tres partidos consecutivos sin conocer la victoria.

El equipo de Efraín Juárez únicamente ha podido acumular tres de los últimos nueve puntos posibles, por lo que la presión comienza a aumentar en el vestuario auriazul.

Los tres empates consecutivos que ha obtenido (Necaxa, Toluca y Puebla) no le han permitido meterse en la lucha directa por los puestos del Play-In, así que necesitan urgentemente conseguir victorias.

En la Jornada 7 del actual torneo, el Club Universidad Nacional volverá a tener la oportunidad de jugar como local en el estadio Olímpico Universitario, por lo que tendrá la ventaja de contar con el apoyo de su afición.

Los Pumas estarán recibiendo al Atlas el próximo domingo 31 de agosto y será el segundo compromiso consecutivo que tendrán en CU.

En un inicio, el partido estaba programado para comenzar en punto de las 17:00 horas, al igual que el duelo contra La Franja de la sexta fecha.

Sin embargo, este martes 26 de agosto, la directiva del Club Universidad Nacional informó que el horario sufriría una modificación.

“ATENCIÓN AFICIÓN AURIAZUL. El partido PUMAS vs ATLAS cambia de horario. Nuevo horario: 4:00 pm ¡Nos vemos en CU!”, publicó el equipo auriazul en sus redes sociales.

Cabe resaltar que el partido entre Universitarios y Zorros será un duelo directo porque los dos equipos se encuentran entre los últimos lugares de la tabla general.

📢ATENCIÓN AFICIÓN AURIAZUL ⚽



El partido PUMAS 🆚 ATLAS cambia de horario.



🕒 Nuevo horario: 4:00 pm



¡Nos vemos en CU! 👊🏽#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/4s4xpmlNPZ — PUMAS (@PumasMX) August 26, 2025

Los capitalinos ocupan el decimotercer lugar de la clasificación con seis puntos, mientras que los tapatíos se encuentran en la decimoquinta con cinco.

A lo largo del Apertura 2025, los Pumas han disputado tres juegos en el Olímpico Universitario y sólo han podido sumar dos puntos.

En el primero, perdieron (2-3) con el Pachuca y en los dos últimos empataron con el Necaxa (1-1) y el Puebla (0-0).

Por tal motivo, el equipo de Efraín Juárez necesita urgentemente convertir CU en su antigua fortaleza, sobre todo pensando en el cierre del torneo.

