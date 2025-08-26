Lionel Messi cumple dos años en la MLS; así son sus impresionantes números con el Inter Miami

Lionel Messi sorprendió al mundo y, tras su paso por el PSG, llegó al Inter Miami en el verano de 2023, convirtiéndose en el rostro de la MLS a nivel mundial.

Con el objetivo de ayudar a una franquicia naciente a convertirse en una de las mejores de Estados Unidos, el argentino asumió el papel de líder y, con el respaldo de jugadores como Luis Suárez y Sergio Busquets, comenzó a construir una historia.

Messi, quien parece estar totalmente adaptado al estilo de vida norteamericano, ha regalado en esta aventura muchas alegrías, mismas que resaltan tras sus dos campañas.

De acuerdo con datos de la plataformaSofascore, en dos años el exjugador del FC Barcelona suma un total de 47 partidos oficiales, en los que ha logrado anotar 41 goles. El efecto de Messi también se ve reflejado en las asistencias, al tener 21 acciones para ayudar a sus compañeros a definir.

Entre otras estadísticas relevantes, destaca que ha tenido un 81% de efectividad en pases, 59% en duelos ganados y 44% de puntería.

Luego de una etapa fuera de las canchas, los números de Messi podrían aumentar al estar de vuelta en los entrenamientos del equipo, listo para buscar levantar el trofeo de la Leagues Cu