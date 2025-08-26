Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la jornada 7 del Apertura 2025?

Más Información
La actividad de la Liga MX se reanuda este viernes con el comienzo de la jornada 7 del torneo Apertura 2025, en un fin de semana con partidos atractivos donde destaca el choque entre dos equipos grandes del futbol mexicano como Chivas y Cruz Azul en el estadio Akron.
Se acerca la mitad del torneo y los equipos van tomando lugares en la tabla de posiciones que los van perfilando como favoritos o candidatos y quienes quieren sumarse a esa lista de protagonistas.
Por el otro lado, hay quienes empiezan a quedar atrás y sus ilusiones de clasificar parecen alejarse.
Los cuatro grandes del futbol mexicano tendrán compromisos complicados este fin de semana y a continuación, te presentamos los detalles para que sepas los días, a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.
¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA JORNADA 7 DEL APERTURA 2025?
Viernes 29 de agosto
Juárez vs. Mazatlán
- Hora: 19:00 horas
- Transmisión: Tubi
Atlético de San Luis vs. Toluca
- Hora: 19:00 horas
- Transmisión: ESPN
Puebla vs. Monterrey
- Hora: 21:00 horas
- Transmisión: TV Azteca
Sábado 30 de agosto
León vs. Querétaro
Hora: 17:00 horas
Transmisión: Tubi
Santos vs. Tigres
- Hora: 19:00 horas
- Transmisión: Canal 5 y TUDN
Chivas vs. Cruz Azul
- Hora: 19:00 horas
- Transmisión: Amazon Prime
América vs. Pachuca
- Hora: 21:00 horas
- Transmisión: Canal 5 y TUDN
Domingo 31 de agosto
Pumas vs. Atlas
- Hora: 17:00 horas
- Transmisión: Canal 5 y TUDN
Tijuana vs. Necaxa
- Hora: 21:00 horas
- Transmisión: Caliente TV
