Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la jornada 7 del Apertura 2025?

La actividad de la se reanuda este viernes con el comienzo de la jornada 7 del torneo Apertura 2025, en un fin de semana con partidos atractivos donde destaca el choque entre dos equipos grandes del futbol mexicano como Chivas y Cruz Azul en el estadio Akron.

Se acerca la mitad del torneo y los equipos van tomando lugares en la tabla de posiciones que los van perfilando como favoritos o candidatos y quienes quieren sumarse a esa lista de protagonistas.

Por el otro lado, hay quienes empiezan a quedar atrás y sus ilusiones de clasificar parecen alejarse.

Los cuatro grandes del futbol mexicano tendrán compromisos complicados este fin de semana y a continuación, te presentamos los detalles para que sepas los días, a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA JORNADA 7 DEL APERTURA 2025?

Viernes 29 de agosto

Juárez vs. Mazatlán

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: Tubi

Atlético de San Luis vs. Toluca

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: ESPN

Puebla vs. Monterrey

  • Hora: 21:00 horas
  • Transmisión: TV Azteca

Sábado 30 de agosto

León vs. Querétaro

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Tubi

Santos vs. Tigres

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: Canal 5 y TUDN

Chivas vs. Cruz Azul

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: Amazon Prime

América vs. Pachuca

  • Hora: 21:00 horas
  • Transmisión: Canal 5 y TUDN 

Domingo 31 de agosto

Pumas vs. Atlas

  • Hora: 17:00 horas
  • Transmisión: Canal 5 y TUDN

Tijuana vs. Necaxa

  • Hora: 21:00 horas
  • Transmisión: Caliente TV

