Los 7 penaltis que el 'Gato' Ortiz le ha marcado al América; han sido continuos desde el Apertura 2023

Marco "El Gato" Ortiz está en el ojo del huracán... otra vez. El silbante fue el encargado de llevar las acciones en el encuentro entre América y Atlas, partido manchado por la polémica arbitral.

El central marcó dos penaltis en favor de las Águilas, para hilar siete penas máximas en seis duelos pitando encuentros de los azulcrema. La polémica estalló.

Ortiz decretó como penaltis una mano en el primer tiempo (20') y en la segunda parte (90+5') una supuesta falta sobre el chileno Víctor Dávila. Ambas marcaciones causaron controversia, en especial el segundo.

Aunque América fue superior a los Rojinegros y desplegaron mejor futbol, todo el desarrollo del cotejo se centró en las polémicas decisiones de Ortiz.

Pero lo que agranda la polémica es que desde el la Final de Ida del Apertura 2023 entre América y Tigres, Marco Antonio ha marcado siete penaltis en seis encuentros en fila.

América vs Tigres/ Final Ida Apertura 2023

León vs América/ Jornada 5 Clausura 2024

América vs Cruz Azul/ Final de Vuelta Clausura 2024.

St. Louis City vs América/ Leagues Cup 2024

América vs Tijuana/ Jornada 2 del Apertura 2025

Atlas vs América/ Jornada 6 del Apertura 2025 (Dos en este partido)

En ninguno de los partidos mencionados perdieron los emplumados. El saldo fue de cinco triunfos del América por un empate. Cabe señalar, que la mayoría de los penaltis son muy claros.

Después de la Final contra Cruz Azul, tras el penalti, probablemente, más polémico de la lista, el Gato Ortiz duró un año sin pitarle a las Águilas; su reencuentro se dio en el América vs Xolos del actual torneo.

Final Tigres vs América (Minuto 5:54)

León vs América (Minuto 10:10)

Final América vs Cruz Azul

St Louis City vs América/ Leagues Cup (Minuto 1:42)

América vs Xolos de Tijuana/ Jornada 2 Apertura 2025 (Minuto 1:49)

Atlas vs América/ Jornada 6 Apertura 2025