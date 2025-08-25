Exárbitro mexicano señala al 'Gato' Ortiz y sus dudosas marcaciones a favor del América; "no es sano"

Una vez más el silbante mexicano Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz pitó un penalti a favor del América, lo que provocó la molestia del exárbitro Fernando ‘Cantante’ Guerrero.

El ahora analista arbitral culpó a la Comisión de Árbitros por la designación de Ortiz para el partido del conjunto azulcrema, mismo que acumula seis penales marcados a su favor en los últimos seis partidos que el ‘Gato’ les ha pitado, incluyendo la victoria del fin de semana ante los rojinegros.

El penalti señalado por Ortiz fue cuestionado por muchos usuarios en redes sociales y sobre todo por el ‘Cantante’ Guerrero, quien escribió: “¿Acaso no hay alguien en la Comisión de Árbitros que se de cuenta que no es sano para la carrera de un árbitro exponerlo tantas veces con el equipo América?”.