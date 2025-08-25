Más Información

Exárbitro mexicano señala al 'Gato' Ortiz y sus dudosas marcaciones a favor del América; "no es sano"

Andrés Guardado se despide de México tras su retiro; buscará convertirse en entrenador en Europa

Edson Álvarez manda contundente mensaje a los aficionados del Fenerbahce; "Queremos ganar títulos"

Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz le perdona la expulsión a un jugador del América; le pide que no le reclame las jugadas

Ni los americanistas toleran ya a Andrés Vaca; en redes sociales se quejan de la narración del cronista

Una vez más el silbante mexicano pitó un penalti a favor del América, lo que provocó la molestia del exárbitro Fernando ‘Cantante’ Guerrero.

El ahora analista arbitral culpó a la Comisión de Árbitros por la designación de Ortiz para el partido del conjunto azulcrema, mismo que acumula seis penales marcados a su favor en los últimos seis partidos que el ‘Gato’ les ha pitado, incluyendo la victoria del fin de semana ante los rojinegros.

El penalti señalado por Ortiz fue cuestionado por muchos usuarios en redes sociales y sobre todo por el ‘Cantante’ Guerrero, quien escribió: “¿Acaso no hay alguien en la Comisión de Árbitros que se de cuenta que no es sano para la carrera de un árbitro exponerlo tantas veces con el equipo América?”.

