El FC Barcelona no se olvida del gran papel que tuvo en su historia el mexicano Rafael Márquez, quien pese a estar enfocado en la Selección Mexicana, recibió un gran regalo por parte del equipo culé.

Luego de presentar, mediante redes sociales, su tercera equipación para la temporada —misma que tiene un toque de nostalgia al recordar al equipo que ganó el sextete en 2009—, el club mostró su agradecimiento con el mexicano.

Márquez, quien hasta hace poco era parte de la institución, fue una de las exfiguras que recibió un gran obsequio por parte del equipo blaugrana: una camiseta personalizada enviada directamente a su hogar.

Lee también Guillermo Ochoa podría jugar en la Liga de Expansión; reportan interés de varios equipos

La pieza de colección, de color naranja con detalles en negro, fue presumida en las plataformas digitales, en un gesto que generó reconocimiento para el exjugador de la Selección Mexicana.

Además de Rafael, el Barcelona entregó un kit similar a estrellas como Andrés Iniesta y Sergio Busquets, quienes también lucieron el uniforme con el que tocaron la gloria bajo las órdenes de Pep Guardiola.

Rafael Márquez tuvo un paso brillante por el FC Barcelona entre 2003 y 2010, convirtiéndose en uno de los futbolistas mexicanos más exitosos en Europa y en una figura histórica del club catalán.

Lee también La Selección Mexicana Sub-18 lleva a Rodrigo Parra a Europa; también convoca a una figura juvenil del Botafogo

Durante sus siete temporadas en el club, disputó 245 partidos oficiales, anotó 13 goles y acumuló más de 18,000 minutos en el terreno de juego. Ganó múltiples títulos, incluyendo 4 Ligas de España, 2 UEFA Champions League, 1 Copa del Rey, 1 Supercopa de Europa, 1 Mundial de Clubes, 3 Supercopas de España y 3 Copas Cataluña.