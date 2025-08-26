Alejandro Zendejas vuelve con Estados Unidos; fue convocado para un par de partidos amistosos

El buen desempeño de Alejandro Zendejas con el América le ha dado una nueva oportunidad en la selección de Estados Unidos.

El jugador de las Águilas regresa para los amistosos del próximo mes contra Corea del Sur y Japón.

También está de vuelta Christian Pulisic, después de saltarse las exhibiciones de junio y la Copa Oro, para tomarse un descanso, decisión que llevó a un desacuerdo con el entrenador Mauricio Pochettino.

Pulisic, uno de los jugadores más importantes de la selección, ofreció jugar en amistosos contra Turquía y Suiza antes de la Copa Oro, pero no quiso participar en el torneo, una decisión que el técnico rechazó.

El jugador de 26 años de edad participó en unos 100 partidos de club durante sus dos primeras temporadas con el Milan y quería un descanso extenso en el verano, antes de que Estados Unidos reciba la Copa del Mundo el próximo año, una decisión criticada por varias exestrellas del país.

Fue uno de los 22 jugadores seleccionados para los partidos contra Corea del Sur (el 6 de septiembre, en Harrison, Nueva Jersey), y Japón (tres días después, en Columbus, Ohio). Se añadirá un futbolista más, según adelantó la Federación de Estados Unidos.

El defensor Sergiño Dest podría jugar su primer partido con la selección nacional en 18 meses, después de recuperarse de una rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió el 20 de abril de 2024. El extremo Tim Weah también está de regreso, después de perderse la Copa Oro porque la FIFA dio prioridad a los jugadores para que disputaran el Mundial de Clubes.

Los delanteros Josh Sargent y Zendejas regresaron después de ser excluidos.