VIDEO: Julio César Chávez Jr. se reencontró con su papá; se saludaron con beso en la boca

Después de ser deportado de Estados Unidos por supuestos vínculos con el crimen organizado, Julio César Chávez Jr. fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) y, tras conseguir su libertad condicional, empezó a entrenar en el Coliseo Boxing Club en Hermosillo, Sonora.

Allí, en el gimnasio de Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada, se reencontró con su padre, el Gran Campeón, a quien saludó con su tradicional beso en la boca.

A través de un video viralizado en redes sociales, se observa cómo Chávez Jr. recibe a su padre con una sonrisa en el rostro antes de darse la mano, compartir un beso y abrazarse.

Aunque a muchos usuarios en redes sociales les pareció extraño, es una costumbre en la familia Chávez.

Mientras tanto, a pesar de seguir bajo investigación, el pugilista compartió que aprovecha su tiempo libre en el gimnasio llevando a cabo trabajo con mancuernas, golpeando el costal, ejercicios con la pera e hizo 'sombra'.

Por su parte, Julio César Chávez se ha pronunciado en repetidas ocasiones en favor de la inocencia de su hijo.

¿QUÉ SIGUE CON EL CASO DE JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR?

Recientemente, el abogado Rubén Fernando Benítez, encargado de defender al 'Junior', declaró que "la pena máxima que él podría alcanzar potencialmente, solo si esto se va a acusación en tres meses y si es condenado, ahora solo son indicios, pero si eso sucediera, la pena oscila en un mínimo de 4 a un máximo de 8 años".

El juez Enrique Hernández Miranda, ordenó juicio por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas; sin embargo, dictó libertad bajo caución y concedió tres meses para completar la investigación sobre el caso, por lo que la fecha tentativa de su próxima audiencia sería el 24 de noviembre.

Mientras tanto, Chávez Jr. no puede abandonar el país.

