Taylor Swift y Travis Kelce revelan que se casarán; así fue el anuncio del compromiso

La estrella estadounidenseanunció este martes su compromiso con el jugador de futbol americano Travis Kelce.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan", escribió Swift en Instagram adjuntando unas fotos posando de la pareja mostrando su anillo.

Entre las imágenes muestran al jugador de los Kansas City Chiefs arrodillado frente a Swift en un jardín además de un primer plano del anillo de compromiso.

Swift y Kelce llevan juntos desde 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y se quedase "hipnotizado" y "cautivado" por la cantante, según contaron el 13 de agosto en el pódcast 'New Heights' que el jugador de americano conduce junto a su hermano Jason.

Aunque Kelce quería conocerla ese mismo día para entregarle un brazalete de la amistad con su número, no pudo porque Swift no recibía visitas antes ni después de sus conciertos. Poco después, establecieron contacto.

La cantante también reveló más detalles sobre su primer encuentro, confesando que hizo una pregunta 'insensata' porque no sabía nada sobre las reglas de futbol americano.

Su compromiso se produce con el anuncio de su próximo álbum de estudio, 'The Life of a Showgirl', que se publicará el 3 de octubre y que está inspirado en su vida tras bambalinas durante su gira mundial 'The Eras Tour'.

