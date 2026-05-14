Joel Huiqui no se rinde y promete que Cruz Azul peleará hasta el final: “Estamos para campeonar”

El empate 2-2 entre Cruz Azul y Chivas dejó una semifinal abierta y llena de tensión en el Clausura 2026. Tras el silbatazo final, Joel Huiqui salió convencido de que La Máquina aún tiene argumentos para pelear por el título y avanzar a la gran final.

El técnico interino reconoció que el partido presentó complicaciones desde el inicio, sobre todo por temas físicos dentro del plantel. “La liguilla es así. Siempre hay complicaciones. Las condiciones de salud de algunos jugadores se complicaron un poco”, explicó el estratega celeste después del encuentro.

Huiqui destacó la respuesta de sus futbolistas más jóvenes, varios de ellos con poca experiencia en Primera División. “Son jóvenes que han tenido poco movimiento en Primera División y hoy algunos debutan. El planteamiento fue simple, meter a Jeremy por fuera”, comentó el entrenador, satisfecho por la respuesta de su equipo en un duelo de alta exigencia.

El estratega también elogió la propuesta ofensiva del Guadalajara y aceptó que la serie ofrece un espectáculo digno de liguilla. “Chivas propone, te presiona, te juega, es intenso. La serie está abierta, es una serie increíble. Estoy muy contento con mi equipo, ha demostrado que está para campeonar”, lanzó Huiqui.

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Pese a los errores defensivos que costaron el empate, el técnico cementero dejó claro que Cruz Azul no cambiará su postura para la vuelta en el Estadio Jalisco. “Nuestra idea en cada partido es ganar. Vamos a proponer un juego interesante, quitarles más tiempo la pelota y hacer una buena estrategia para vulnerarlos”, aseguró.

Huiqui también mandó un mensaje fuerte al vestidor tras el empate. “La serie no está acabada. Nuestro equipo tiene un corazón increíble. Estoy muy orgulloso de lo que han hecho”, expresó el exdefensa, quien resaltó la identidad que su equipo recuperó durante esta liguilla.

El entrenador aceptó que Cruz Azul está obligado a ganar en Guadalajara para instalarse en la final, aunque mantiene plena confianza en sus jugadores. “El equipo está consciente de que tenemos que ganarles. Ganar el partido de vuelta, no hay duda, pero la serie está abierta y está para nosotros”, sentenció.

Finalmente, Huiqui puso sobre la mesa la juventud de ambos planteles y destacó el trabajo de cantera tanto de Cruz Azul como de Chivas. “El futuro en México son los jóvenes. Nuestra institución va para allá. Tenemos un equipo muy ganador y no es casualidad que estén así. Son los mejores de México”, concluyó el técnico cementero antes de la semifinal definitiva en el Jalisco.

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