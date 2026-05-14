Irán denuncia que todavía no recibe visas para jugar el Mundial de 2026 en Estados Unidos

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, declaró este jueves que aún no recibieron los visados para que su selección viaje a Estados Unidos y participe en el Mundial de 2026.

La participación de Irán en el torneo, previsto del 11 de junio al 19 de julio, sigue rodeada de incertidumbre desde el estallido de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

"Mañana o pasado mañana tendremos una reunión decisiva con la FIFA. Debe proporcionarnos garantías, porque el problema de los visados sigue sin resolverse", indicó Taj, citado por la agencia Irna.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró que Irán disputará sus partidos del Mundial en Estados Unidos, tal y como quedó establecido en el sorteo del torneo, que también se juega en Canadá y México.

"No hemos recibido ningún informe de la otra parte sobre quiénes obtuvieron visados. Aún no se expedieron visados", añadió Taj.

Teherán y Washington no mantienen relaciones diplomáticas desde 1980, tras la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense.

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Despedida de la selección de Irán, rumbo al Mundial de 2026 - Foto: AFP

Según el presidente de la federación, los jugadores tienen que desplazarse a la capital turca, Ankara, para que se les tomen las huellas dactilares en el marco del procedimiento de visado.

"Nosotros no tenemos nada que ver con Estados Unidos. Nos hemos clasificado para la Copa del Mundo y es a la FIFA a quien le corresponde organizarla", declaró.

"Si (la FIFA) no puede garantizar que todas las selecciones clasificadas, incluida Irán, puedan entrar en el territorio del país anfitrión sin discriminación ni restricciones, se verá comprometida la propia credibilidad de la Copa del Mundo", escribió en la red social X el viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi.

Irán celebró el miércoles una ceremonia de despedida para su selección nacional de fútbol, antes de su partida hacia el Mundial de 2026.

El Team Melli, que tendrá su base en Tucson, Arizona, se enfrentará a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en el Grupo G.

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