Pachuca vs Pumas: Horario y canales para ver la ida en las semifinales del Clausura 2026; HOY, jueves 14 de mayo

El primer capítulo de la eliminatoria entre el Pachuca y los Pumas se escribe hoy sobre la cancha del Estadio Hidalgo.

Los Tuzos de Esteban Solari tienen la oportunidad de encaminar la serie, al recibir el juego de ida de las semifinales del Clausura 2026.

La escuadra de la Bella Airosa viene de eliminar al bicampeón del futbol mexicano (Toluca), por lo que llega a este compromiso bastante fortalecida.

Además, en los 180 minutos contra los Diablos Rojos no recibió una sola anotación, por lo que está motivada para afrontar su duelo contra el superlíder del Clausura 2026.

Los del Pedregal visitan, esta noche, el inmueble hidalguense con la necesidad de darle vuelta a la página de la dramática llave de los cuartos de final que protagonizaron, junto al América.

Tras empatar (6-6) en el marcador global con las Águilas, el equipo de Efraín Juárez provocó más dudas que certezas, sobre todo porque había sido la mejor ofensiva del torneo, al sólo recibir 17 goles en 17 jornadas.

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Keylor Navas reaccionó al penalti errado por Henry Martín que causó la eliminación del América / FOTO: Imago7

Sin embargo, los causaron mucho daño y les marcaron seis tanto en dos partidos, por lo que su aparato defensivo preocupa, de cara al juego contra el Pachuca.

Sin embargo, el antecedente más reciente que tienen estos dos equipos fue hace menos de un mes y la victoria fue para los Pumas, en condición de visitante.

Con goles de Uriel Antuna y Robert Morales, el conjunto universitario se quedó con los tres puntos en el Huracán y consiguió escalar hasta la cima de la clasificación.

No obstante, en sus últimos cinco compromisos, ha perdido tres y ha ganado dos, con dos descalabros en el Hidalgo y uno, incluso, en el Olímpico Universitario.

Por tal motivo, estos enfrentamientos suelen ser sumamente parejos y de pronóstico reservado, máxime tratándose de la antesala de la final.

Enner Valencia festeja con Pachuca / Foto: Imago7

El Pachuca y los Pumas disputan el primero de dos juegos de una eliminatoria que promete ser intensa, disputada y cerrada.

Aunque, Efraín Juárez y sus dirigidos tienen la ventaja de cerrar la eliminatoria en casa y de tener una mejor posición en la tabla.

Este jueves 14 de mayo, ambos clubes saldrán a buscar el triunfo que les permita llegar al segundo episodio con mayor tranquilidad. Todo se definirá el próximo domingo en CU.

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