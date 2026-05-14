Gabriel Milito lanza advertencia a Cruz Azul: “No especularemos, seremos fieles a nuestro estilo”

Gabriel Milito salió tranquilo tras el empate 2-2 entre Chivas y Cruz Azul en la semifinal de ida del Clausura 2026. El técnico argentino reconoció la intensidad del partido y dejó claro que la serie sigue completamente abierta rumbo a la vuelta en el Estadio Jalisco.

El entrenador rojiblanco evitó entrar en polémica sobre el arbitraje y prefirió enfocarse en el futbol. “Ya saben qué pienso en relación a los arbitrajes. No suelo hablar porque no va a modificar absolutamente nada”, comentó Milito después del encuentro disputado en el Estadio Banorte.

Milito también elogió el desempeño de Sandoval, una de las piezas más destacadas del Guadalajara. “No me sorprende absolutamente nada de lo que haga. Tiene una gran mentalidad, además de un gran talento”, afirmó el estratega, quien destacó la madurez del joven futbolista pese a su corta edad.

Sobre el desarrollo del partido, el técnico de Chivas reconoció que esperaba un duelo intenso ante La Máquina. “Fue un partido parejo, muy disputado y muy intenso. Competimos muy bien contra un gran equipo”, señaló Milito, consciente de la exigencia que representa enfrentar a Cruz Azul en una semifinal.

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El argentino explicó que ambos equipos buscaron neutralizarse desde la posesión y la presión alta. “Ellos intentan neutralizarnos jugando mano a mano y nosotros de la misma forma. Los dos queremos tener el dominio de la pelota”, explicó el técnico rojiblanco.

Milito aseguró que Chivas no cambiará su estilo para la vuelta y dejó claro que especular podría costarles la eliminación. “La serie está abierta. No vamos a especular con la posibilidad del empate. Seremos fieles a nuestra manera”, sentenció el estratega, quien considera esta serie como “una final”.

El técnico del Guadalajara también habló sobre la ilusión de jugar la vuelta en el Estadio Jalisco. “Me han comentado la mística que tiene Chivas con el Jalisco. A la gente le provoca satisfacción jugar ahí”, comentó Milito, emocionado por vivir un ambiente histórico junto a su afición.

Finalmente, el argentino respaldó a los jugadores que permanecieron en el plantel pese a las bajas recientes. “Tengo plena confianza en los chicos que se quedaron. Hay que creer, tener confianza y jugar con el corazón”, concluyó Milito, quien espera recuperar energías para buscar el pase a la final del Clausura 2026.

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