El piloto mexicano Sergio Checo Pérez regresa a Fórmula 1; es presentado con Cadillac

Por medio de las cuentas de X de La Fórmula 1, Cadillac y la propia de Sergio "Checo" Pérez confirmaron que Pérez y el piloto Valtteri Bottas son parte de la escudería de Cadillac que competirá en la próxima temporada de la Fórmula 1 en 2026.

En un video promocional de la escudería de Cadillac, dan a conocer su legado a la industria automotriz americana y su próxima incorporación a la escudería de sus próximos pilotos, que son Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas. En un momento final, ambos quedan contemplando las palabras del actor Keanu Reeves, que les dice: "Los estábamos esperando".