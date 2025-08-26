El piloto mexicano Sergio Checo Pérez regresa a Fórmula 1; es presentado con Cadillac

Más Información
Los Diablos Rojos del México avanzan a la final de Zona Sur en la LMB; barrieron a los Pericos de Puebla
Los Diablos Rojos del México cubrirán los gastos médicos del menor golpeado en su estadio; se encuentra consciente y con buen ánimo
Por medio de las cuentas de X de La Fórmula 1, Cadillac y la propia de Sergio "Checo" Pérez confirmaron que Pérez y el piloto Valtteri Bottas son parte de la escudería de Cadillac que competirá en la próxima temporada de la Fórmula 1 en 2026.
En un video promocional de la escudería de Cadillac, dan a conocer su legado a la industria automotriz americana y su próxima incorporación a la escudería de sus próximos pilotos, que son Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas. En un momento final, ambos quedan contemplando las palabras del actor Keanu Reeves, que les dice: "Los estábamos esperando".