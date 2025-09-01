Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), realizaron un operativo de auxilio y rescate para salvar a un hombre que cayó al interior del cráter del volcán Xitle, en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con el comunicado oficial, el Centro de Comando y Control (C2) Sur alertó a los uniformados sobre la presencia de una persona que había caído en la zona conocida como la boca del volcán, ubicado en la colonia Lomas de Tepemecat.

Al llegar al lugar, los oficiales localizaron al hombre lesionado, quien pedía auxilio desde el fondo del cráter. Inmediatamente solicitaron apoyo médico especializado. Personal del ERUM valoró al ciudadano y lo diagnosticó como policontundido, con la posibilidad de presentar lesión medular.

Para el rescate, los paramédicos inmovilizaron al paciente en una camilla tipo sked, lo aseguraron con arneses y, junto con los policías, realizaron un complejo descenso de aproximadamente 50 metros. Posteriormente, mediante cuerdas y con extrema precaución, trasladaron al herido hasta la zona donde se encontraba la ambulancia.

El hombre fue estabilizado dentro de la unidad médica y trasladado a un hospital cercano para recibir atención especializada.

