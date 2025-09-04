Más Información
Una mujer de 53 años fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Iztapalapa luego de que su perro de raza Pitbull moridera a una adulta mayor de 73 años en la colonia San Nicolás Tolentino.
El hecho ocurrió en la esquina de las avenidas Bilbao y 11, donde la hija de la víctima pidió ayuda a los oficiales, señalando que el animal había atacado a su madre y que la dueña lo resguardó en un área común de una unidad habitacional.
Paramédicos de Protección Civil atendieron a la mujer, quien presentaba amputación parcial del brazo derecho, heridas avulsivas y probable shock hipovolémico, por lo que fue trasladada a un hospital.
La dueña del pitbull fue presentada ante el Ministerio Público, mientras que personal de la Brigada de Vigilancia Animal aseguró al perro y lo trasladó a un centro de atención canina, donde permanecerá bajo observación.
