Una mujer de 53 años fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Iztapalapa luego de que su perro de raza Pitbull moridera a una adulta mayor de 73 años en la colonia San Nicolás Tolentino.

El hecho ocurrió en la esquina de las avenidas Bilbao y 11, donde la hija de la víctima pidió ayuda a los oficiales, señalando que el animal había atacado a su madre y que la dueña lo resguardó en un área común de una unidad habitacional.

Paramédicos de Protección Civil atendieron a la mujer, quien presentaba amputación parcial del brazo derecho, heridas avulsivas y probable shock hipovolémico, por lo que fue trasladada a un hospital.

La dueña del pitbull fue presentada ante el Ministerio Público, mientras que personal de la Brigada de Vigilancia Animal aseguró al perro y lo trasladó a un centro de atención canina, donde permanecerá bajo observación.

