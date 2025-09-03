Más Información
Culiacán, Sin.- Un elemento del cuerpo de bomberos de Culiacán, de nombre Julio César “N”, de 41 años de edad, fue asesinado de varios disparos en el interior de un restaurante de mariscos, ubicado por la calle Río Elota, en la colonia Guadalupe.
El hecho tuvo lugar a solo cuatro días de que el cuerpo del elemento de Protección Civil de Navolato, Ramón Joel “N”, fuera encontrado con impactos de bala, cerca de la comunidad de la Bandera, el cual un día antes fue privado de la libertad por hombres armados cuando este se dirigía a su trabajo.
Sobre el nuevo homicidio, se conoce que el traga humo, se encontraba en el interior del restaurante de nombre Manjar del Mar, cuando fue atacado a balazos por desconocidos, sin que se conozca los pormenores del ataque.
El restaurante, se ubica a unas calles de una caseta de la policía municipal por la calle Ruperto L Paliza, en la colonia Guadalupe, sin que el personal lograra detener a los presuntos homicidas del bombero.
