Culiacán, Sin. a 30 de Agosto.- En la comunidad de la Bandera, en el municipio de , fue localizado el cuerpo de Ramón Joel Noriz Armenta, elemento de , el cual fue reportado privado de su libertad por , cuando se dirigía a su trabajo el pasado viernes.

A través de una esquela publicada por la Coordinación de Protección Civil de Navolato, lamenta con profundo dolor el de su compañero y amigo, Ramón Joel, por lo que envía un fuerte de abrazo a su familia.

La mañana del pasado viernes, el empleado de la dependencia municipal se dirigía a su trabajo en una motocicleta, en el camino fue interceptado por personas armadas que lo privaron de la libertad, su unidad quedó abandonada.

Las personas que presenciaron el hecho, lo notificaron a las líneas de emergencia por lo que las autoridades de seguridad llegaron al sitio y localizaron abandonada la motocicleta del elemento de protección civil, el cual este sábado fue encontrado asesinado a balazos.

