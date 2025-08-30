Culiacán, Sin. a 30 de Agosto.- En la comunidad de la Bandera, en el municipio de Navolato, fue localizado el cuerpo de Ramón Joel Noriz Armenta, elemento de Protección Civil municipal, el cual fue reportado privado de su libertad por hombres armados, cuando se dirigía a su trabajo el pasado viernes.

A través de una esquela publicada por la Coordinación de Protección Civil de Navolato, lamenta con profundo dolor el fallecimiento de su compañero y amigo, Ramón Joel, por lo que envía un fuerte de abrazo a su familia.

La mañana del pasado viernes, el empleado de la dependencia municipal se dirigía a su trabajo en una motocicleta, en el camino fue interceptado por personas armadas que lo privaron de la libertad, su unidad quedó abandonada.

Las personas que presenciaron el hecho, lo notificaron a las líneas de emergencia por lo que las autoridades de seguridad llegaron al sitio y localizaron abandonada la motocicleta del elemento de protección civil, el cual este sábado fue encontrado asesinado a balazos.

cr