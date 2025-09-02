Asesinan al subsecretario de Política Social de Secretaría del Bienestar de Guerrero; fue baleado en carretera Chilpancingo-Tlapa

Chilpancingo.- Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Política Social de la Secretaría del Bienestar de Guerrero fue asesinado a balazos la tarde de este martes en la cabecera municipal de Tixtla.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el asesinato del también exalcalde de Tixtla.

De acuerdo a reportes preliminares, alrededor de las 6 de la tarde, Nabor Guillén fue atacado a balazos cuando circulaba sobre la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, mientras cruzaba la cabecera municipal de Tixtla.

El cadáver del funcionario estatal quedó a unos pasos de la carretera y a metros de un módulo de la Policía Municipal de Tixtla.

Nabor Guillén fue nombrado subsecretario desde el inicio del gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda. En 2024, se separó del cargo para convertirse en candidato de Morena a diputado local por el distrito 24 con sede en Tixtla. Ese distrito lo ganó Jorge Iván Ortega Jiménez, hijo de exdiputado local y ex alcalde de Quechultenango, Bernardo Ortega Jiménez, hermano de Celso Ortega Jiménez, presunto líder de la organización criminal Los Ardillos.

En mayo del 2024, Nabor Guillén apareció en un video abrazado de Celso Ortega Jiménez.

El video de Nabor Guillén salió en esas mismas fechas donde fue exhibida la ex alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, incluso fue grabado en el mismo lugar, en un restaurante en la comunidad de San Martín en el municipio de Quechultenango.

El funcionario, al igual que la ex alcaldesa, no fue investigado por esos videos y en febrero de este año se reintegró al gobierno de Salgado Pineda como subsecretario de Política Social de la Secretaría de Bienestar.

Nabor Guillén fue alcalde de Tixtla del 2015 al 2018. En ese tiempo fue cuando comenzó el control de Los Ardillos en ese municipio.

Al terminar como alcalde, Nabor Guillén fue candidato del PRD a diputado local por el distrito 24, con sede en Tixtla, pero perdió. La candidata a la alcaldía del PRD, fue Erika Alcaraz Sosa, integrante del grupo político de Bernardo Ortega Jiménez.

En el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda han sido asesinados cuatro alcaldes en funciones, uno electo y siete ex presidentes municipales.

