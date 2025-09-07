Más Información

Monterrey, Nuevo León.- Un en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (), en el norponiente de Monterrey, provocando la evacuación de 12 empleados.

Los hechos se reportaron en la planta ubicada en las calles Camino al Pastizal y Júpiter, en la Colonia Barrio Estrella.

Trascendió y según reportes ciudadanos, el servicio de se suspendió en zonas aledañas.

Unidades de Bomberos de Nuevo León, Protección Civil del Estado, de Monterrey y personal de la CFE se movilizaron al sitio para sofocar el fuego en un transformador de 115 mil voltios.

A las 17:54 horas el siniestro quedó controlado.

