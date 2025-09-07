LA PAZ, BCS.- El administrador de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito de Los Cabos, Ángel Ojeda de Jesús - 39 años de edad- fue asesinado este domingo en un domicilio en la localidad de San José del Cabo.

De acuerdo con los reportes de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) el ataque ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando vecinos de la colonia Villa Bonita escucharon disparos y alertaron a los cuerpos de seguridad.

Al llegar al lugar, paramédicos confirmaron que el cuerpo de esta persona se encontraba ya sin vida, y con impactos de bala en el cuerpo.

Agentes de investigación criminal y peritos iniciaron con el procesamiento del lugar y se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio.

El secretario general del ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, dijo que el gobierno municipal condena estos hechos y envió sus condolencias a la familia del funcionario.

“Desde nuestro ámbito de competencia continuaremos trabajando de manera coordinada con todas las dependencias que forman parte de la mesa de seguridad. Lamentamos la pérdida de un extraordinario ser humano y servidor público. Brindamos nuestras condolencias y respeto a familiares y amigos”, declaró.

Este caso ha cimbrado este domingo el puerto turístico de Los Cabos. Este hecho ocurre en medio de una ola de agresiones armadas y homicidios en Baja California Sur, que autoridades atribuyen a confrontaciones entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Se trata del cuarto homicidio de un funcionario de seguridad en lo que va del año. En abril fue asesinado en La Paz, Ulises Omar Ceseña Montaño, comandante de la Agencia de Investigación Criminal; en junio, también en esta capital, fue ultimado a balazos Mario Quezada, líder del grupo de operaciones especiales de la PGJE.

Más recientemente, el 30 de agosto, en la comunidad norteña de Bahía Tortugas fue asesinado a balazos Nabor Sánchez, agente de investigación criminal adscrito a esa región.

El secretario general de Gobierno de BCS confirmó a EL UNIVERSAL que se está dando seguimiento al homicidio de quien fuera administrador de la Dirección de Seguridad Pública de Los Caballos desde la mesa de seguridad y se coordinan acciones para el esclarecimiento y la detención de los probables responsables.

Se ha desplegado un operativo en la zona, donde participan corporaciones de los tres niveles de gobierno.

