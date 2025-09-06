Después de 9 años de estar oculto y prófugo de la justicia por el homicidio de un periodista yucateco, fue detenido en Monterrey, Nuevo León, Mario Alberto “N”, alias El Negro, de 33 años de edad y originario de Emiliano Zapata, Tabasco.

El crimen ocurrió en 2016 y desde entonces la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) reunieron los datos de prueba que acreditan la probable responsabilidad del sujeto en ese acto delictivo.

Con base en esto, un juez de control libró la orden de aprehensión que hasta ahora había logrado evadir el imputado, y que fue detenido en la capital neoleonesa con la colaboración de autoridades de esa entidad.

Lee también Artículo 19 reporta aumento de 142.8% de acoso judicial contra periodistas; van 51 casos en 2025

La víctima, Gonzalo Alberto Manzanilla E., de profesión periodista de espectáculos, fue ultimado con arma blanca en su domicilio de la colonia Chichén Itzá, Mérida.

El presunto asesino se apoderó de un automóvil y otras pertenencias de la víctima, y huyó.

Las indagaciones para dar con el paradero del sujeto no se detuvieron y este sábado se logró capturarlo. Será puesto a disposición del juez que le sigue el proceso penal por homicidio calificado y robo calificado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft/bmc