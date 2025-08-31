Monterrey.— En Nuevo León, 50% de las cirugías estéticas que se realizan pasan por manos de médicos sin certificación ni especialidad, poniendo en riesgo de muerte a los pacientes, como fue el caso de la joven Jaqueline Yamileth Briones Torres, quien perdió la vida durante una liposucción en Monterrey.

Datos del Colegio de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva de Nuevo León (CCPERNL) indican que, en la entidad, al menos cinco de cada 10 procedimientos estéticos se realizan por médicos generales que se ostentan como especialistas o bien en seudoclínicas.

El presidente del CCPERNL, el doctor Jorge Alfredo Reyna Flores, señaló que la práctica irregular también se realiza por personas que no cuentan ni con una cédula de Médico Cirujano Partero.

“Son tratados por médicos o no médicos, incluso que no tienen el entrenamiento de las técnicas, de la medicina y cirugía para poder ofrecer seguridad.

“A veces no pasa nada porque el cuerpo es fuerte y resiste los golpes, pero cuando la agresión es muy grande, pues no le queda de otra al cuerpo más que tronar y morir”, comentó el cirujano plástico, estético y reconstructivo.

Reyna Flores informó que, en los últimos cuatro años, en Nuevo León se han registrado al menos cinco muertes confirmadas de pacientes que se realizaron una cirugía estética irregular. Mencionó que la cirugía más demandada es la liposucción en todos los grupos de edad, en un segundo lugar, el aumento de busto, después el rejuvenecimiento facial y la rinoplastia.

Explicó que dichos procedimientos requieren una anestesia general y que, de no conocer el cuerpo y las condiciones del paciente, las consecuencias adversas son las hemorragias internas y externas, invasión de vasos sanguíneos, lesiones de órganos, embolia pulmonar e infecciones posteriores.

“En los últimos años hemos visto pacientes que han perdido la vida en manos de médicos esteticistas, de enfermeras y enfermeros que están haciendo el procedimiento estético, e incluso con personas que ni siquiera médicos son.

“En un quirófano se requieren máquinas de anestesia y las máquinas de última generación son enormemente más caras que las máquinas de anestesia de hace años, pero lo que ahora te brinda esa tecnología es la seguridad en el evento, con los medicamentos y con la monitorización del paciente”, señaló el especialista.

En el caso de Jaqueline, de 25 años, la autopsia reveló la perforación del hígado y un pulmón durante un procedimiento de liposucción a manos del médico identificado como Sergio “N”, quien no estaba certificado ante el Colegio de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, y que actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Transformación mortal

Las muertes por cirugías estéticas se han duplicado en la última década en todo el país, según información del Colegio de Cirugía Estética, Plástica y Reconstructiva.

Para el presidente del organismo, en el caso de Monterrey, el incremento de muertes obedece también al crecimiento poblacional y la demanda de pacientes por modificar su cuerpo, aun sin contar con el recurso económico para dichos procedimientos.

“Monterrey ha crecido exponencialmente, hoy somos una ciudad muy grande, tenemos muchos millones de habitantes y si nos comparamos con lo que había en el 2000, hay muchísimas más personas.

“Se ha incrementado considerablemente la cantidad de muertes y complicaciones, en los últimos 10 años se incrementaron con la llegada de escuelas patito, centros que ofrecen diplomados en medicina estética y empezaron a emerger estos médicos que dicen que son especialistas”, señaló Reyna Flores.

Además, informó que en lo que va del año se han presentado al menos 20 defunciones de personas durante procedimientos estéticos en manos de médicos no certificados, en los estados de Nuevo León, Chiapas y Tamaulipas.

Del total de los fallecimientos, precisó, 100% se realizaron en instalaciones no reguladas por la Secretaría de Salud, donde los costos suelen ser 10 veces menores al de una cirugía legal.

“Hay una presión social y mediática muy grande hacia la estética y eso se traduce en la proliferación de médicos irregulares. Si tú haces una operación bien hecha en un buen hospital, un buen centro de cirugía ambulatoria te puede costar 10 veces más caro que hacerlo en la cochera de una casa.

“¿Por qué? Porque hacerlo en la cochera de la casa te vas a ahorrar muchos gastos y costos, pero también vas a incrementar mucho el riesgo que pueda pasar el paciente”, externó Reyna Flores.

Entidad en la mira

Pese a las advertencias, los médicos sin certificación y las clínicas sin regulación continúan operando en la impunidad en Nuevo León.

Reynaldo Cantú Shay, subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario de Nuevo León, explicó que, muchos de los seudomédicos rentan espacios para realizar los procedimientos sin el conocimiento necesario de la anatomía humana.

“No tienen clínica, generalmente lo que buscan es la clandestinidad, ellos rentan quirófanos que sí cumplen con la normativa y si fueran a los hospitales regulados no los van a recibir porque en los hospitales sí les piden su registro en la Conacem".

“Si no están registrados no se les permite hacer la operación, sin embargo, ellos buscan la clandestinidad y buscan los quirófanos que no cumplen y andan burlando la ley”, señaló el funcionario.

Conforme a la Secretaría de Salud de Nuevo León, en el estado se tiene el registro de 118 establecimientos dedicados a la cirugía estética y 586 que hacen medicina estética y SPA.

En lo que va de 2025, la dependencia ha realizado 84 visitas a los centros estéticos, de las cuales, tres terminaron en la suspensión de actividades o clausura. En 2024, la Secretaría de Salud realizó 250 visitas y 47 clausuras.

“Hemos escuchado de algunos casos en donde a veces el médico es como influencer, hace como que él es el que realizará la operación y en realidad la operación la realiza otra persona, entonces es bien importante que exista esa comunicación entre el paciente y el médico".

“Nosotros lo que verificamos cuando emitimos una licencia para un quirófano es que tengan bien delimitadas sus áreas grises, negras, blancas, todo el procedimiento administrativo que implica y para obtener la licencia también tienes que tener protocolos y procesos establecidos”, explicó Cantú Shay.

Maestrías patito

Investigaciones del Colegio de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva arrojan que, por cada médico certificado, existen otros 20 que operan de manera irregular la medicina estética.

En Nuevo León se tiene el registro de 200 cirujanos especialistas que cursaron hasta 14 años de carrera para realizar un procedimiento estético, a diferencia de los otros médicos que cursan una maestría estética de un año.

“Ocupamos alrededor de 12 o 14 años para poder salir y de ahí empezar una práctica privada, ante todo nosotros queremos ofrecer seguridad y no hacer daño.

“Tenemos la responsabilidad de velar ante todo por la integridad física de nuestros pacientes, nosotros como capitanes de este barco que es la cirugía, tenemos un equipo de especialistas, anestesiólogos, enfermería quirúrgica y todos ellos con el firme propósito de hacer lo mejor para nuestro paciente”, mencionó el presidente del CCPERNL.

Por su parte, el subsecretario de regulación sanitaria en el estado, Reynaldo Cantú, reiteró que, en el país, existen universidades que ofrecen dichos estudios que no corresponden a la especialidad de cirugía plástica.

“Nosotros en el sector salud, ni en el estado, ni en la Federación reconocemos esa carrera y ningún hospital la reconoce como una carrera con aptitudes para realizar un procedimiento de cirugía y ese es el principal problema del que estamos viviendo en los últimos años, que hay mucho médico estético y que se confunde con el cirujano plástico que es el que sí está en las condiciones para realizar este tipo de procedimientos”, señaló el subsecretario.

Este año, el CCPERNL presentó un exhorto al Congreso Local para reformar la Ley Estatal de Salud y tipificar como delito, no sólo la usurpación de funciones profesionales, sino la de especialistas plásticos.