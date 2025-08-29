La Secretaría de Salud (Ssa) anunció que inició el nuevo levantamiento de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2025, para actualizar los datos fundamentales sobre la salud y nutrición de la población mexicana.

Los encuestadores son transportados en vehículos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y están uniformados con playera tipo polo en color azul marino o gris con los logotipos de la Secretaría de Salud y del INSP, credencial con fotografía y dispositivos móviles para realizar su labor.

La encuesta buscará describir cuantitativamente, a nivel nacional, el estado de salud y nutrición de la población mexicana en 2025, recolectar información para generar estimaciones sobre la situación de salud y nutrición en las 32 entidades federativas al cierre del año.

Lee también Sheinbaum: Secretaría Anticorrupción evitó corruptela en compra de medicamentos; destaca ahorro adicional de 15 mil mdp

Secretaría de Salud inicia encuesta sobre salud y nutrición en México (29/08/2025). Foto: X (@SSalud_mx)

Y seleccionar una sobre muestra de la población derechohabiente del ISSSTE, a la cual se le aplicará un subconjunto de cuestionarios, detalló la dependencia federal a través de un comunicado.

“Debido a su relevancia, se invita a la población seleccionada a participar respondiendo las preguntas del personal encuestador durante las entrevistas en los hogares, así como permitiendo la toma de medidas antropométricas (peso y estatura) y muestras biológicas, en caso de ser necesario”, expuso.

El levantamiento de las encuestas se realizará entre agosto y diciembre, con entrevistas realizadas en los hogares, estrictamente confidenciales y que “no generan consecuencia alguna para quienes participan”.

Lee también IMSS Ley 73: esto es lo que debes saber sobre aumentos; conoce las opciones de pensión en 2025

“En esta edición de la Ensanut se incluirá información sobre el programa Salud Casa por Casa y, por primera vez, se recopilarán datos sobre la salud visual de la población mexicana”, añadió la Ssa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc