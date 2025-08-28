Ciudad Victoria.— La Secretaría de Salud del gobierno de Tamaulipas presentó 70 denuncias, 14 de ellas de carácter penal, por un presunto quebranto al erario de casi 344 millones de pesos en contratos que se otorgaron durante la administración del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Entre los principales imputados se encuentran el propio García Cabeza de Vaca, la exsecretaria de Salud Gloria de Jesús Molina, el exsubsecretario de Planeación y Vinculación de la Secretaría de Salud Horacio García Rojas Guerra, el exsubsecretario de Administración y Finanzas Alejandro Aguilar Poegner y el exdirector de Compras de la Secretaría de Administración Román Castillo Airola.

“Se estima un quebranto aproximado de 343 millones 966 mil pesos, esas cantidades de dinero fueron pagadas a dos empresas que están vinculadas a los hermanos Carmona, en donde las empresas que fueron beneficiadas son Grupo Industrial Permart, representada por Julio César Carmona Angulo, y Grupo Industrial Joser, representada por Carlos Alejandro Romero Guerra”, detalló el apoderado legal de la Secretaría de Salud, Iván Saldaña Magaña.

Señaló que las denuncias fueron presentadas ante el Congreso local, la Auditoría Superior del estado, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Anticorrupción de Tamaulipas. Los ilícitos detectados incluyen uso indebido de atribuciones y facultades, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.