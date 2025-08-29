Más Información

Secretaría Anticorrupción revela pensiones millonarias en Pemex y Luz y Fuerza del Centro; reciben hasta un millón de pesos

Secretaría Anticorrupción revela pensiones millonarias en Pemex y Luz y Fuerza del Centro; reciben hasta un millón de pesos

Ahora, Sheinbaum y Alito intercambian “trompadas”

Ahora, Sheinbaum y Alito intercambian “trompadas”

Encuentran sin vida a madre buscadora; fue secuestrada el martes

Encuentran sin vida a madre buscadora; fue secuestrada el martes

Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en manos de Gianni Infantino; el presidente de la FIFA visitó Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en manos de Gianni Infantino; el presidente de la FIFA visitó Palacio Nacional

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 7; HOY, viernes 29 de agosto

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 7; HOY, viernes 29 de agosto

Secretaría Anticorrupción descarta denuncias de soborno por caso Peña Nieto-Pegasus; le compete a la FGR, señala

Secretaría Anticorrupción descarta denuncias de soborno por caso Peña Nieto-Pegasus; le compete a la FGR, señala

La presidenta destacó que gracias al trabajo hecho por Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se evitó caer en actos de corrupción en la

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que gracias a la pronta intervención de la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se tuvo un ahorro adicional de 15 mil millones de pesos.

Lee también

"Muy buen trabajo hizo Raquel con lo de la Compra de Medicamentos. Evitó fíjense lo que dice ella de prevenir, evitó que...¿Cuánto se ahorró todavía adicional? como 15 mil millones de pesos adicionales. Gracias a que Raquel tuvo la denuncia, de inmediato actuó, paró la Compra.

"Sí nos llevamos algunos meses en consolidarla nuevamente, pero no se cayó en un acto de corrupción", declaró en Palacio Nacional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses