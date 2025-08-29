La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que gracias al trabajo hecho por Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se evitó caer en actos de corrupción en la Compra Consolidada de Medicamentos 2025–2026.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que gracias a la pronta intervención de la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se tuvo un ahorro adicional de 15 mil millones de pesos.

"Muy buen trabajo hizo Raquel con lo de la Compra de Medicamentos. Evitó fíjense lo que dice ella de prevenir, evitó que...¿Cuánto se ahorró todavía adicional? como 15 mil millones de pesos adicionales. Gracias a que Raquel tuvo la denuncia, de inmediato actuó, paró la Compra.

"Sí nos llevamos algunos meses en consolidarla nuevamente, pero no se cayó en un acto de corrupción", declaró en Palacio Nacional.

