Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró el "decomiso histórico" de 300 toneladas de precursores químicos provenientes de China para el .

En sus redes, Johnson destacó el decomiso de las autoridades estadounidenses, "suficientes para producir valuadas en 569 millones de dólares".

"Esto refleja el compromiso de Donald Trump de erradicar el flujo de y proteger a nuestras comunidades", dijo el diplomático estadounidense.

La embajada destacó el anuncio que hizo la fiscal de Estados Unidos, Pamela Bondi, del reforzamiento de las fronteras para combatir la trata de personas, además que se detectó el contrabando de menores.

Resaltó también que el gabinete de seguridad de México detuvo a dos hombres por tráfico de metanfetamina: "Gracias a la FGR un juez los vinculó a proceso por delitos contra la salud".

