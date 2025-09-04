TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Policías federales trasladaron a 30 reos del estado de Sinaloa y los recluyeron en el Centro Federal de Readaptación Social 15 del municipio de Villa Comaltitlán, en la región costa de Chiapas, informaron fuentes de seguridad.

No se informó sobre la identidad de los presos movilizados a Chiapas, aunque se trata de procesados por delitos de narcotráfico y delincuencia organizada, y que son presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con los datos, los reos fueron trasladados en una aeronave Boeing 727 de la Guardia Nacional, con matrícula XC-NPF.

Lee también Entregan 53 cuerpos encontrados en Crematorio Plenitud de Ciudad Juárez; suman 42 denuncias por fraude

El avión aterrizó la tarde del miércoles en el aeropuerto internacional de Tapachula, según el reporte de seguridad.

Luego, los transportaron por tierra custodiados por un fuerte equipo de seguridad hacia el centro penitenciario, ubicado a unos 65 kilómetros.

El trayecto fue resguardado por elementos del órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Lee también Deslave de cerro en Cabo San Lucas provoca movilización de autoridades; no hay personas heridas

El avión de la Guardia Nacional despegó inicialmente del aeropuerto de Los Mochis, Sinaloa.

Durante su itinerario realizó escalas en Oaxaca y Veracruz. Ahí entregó más reos.

Aunque no se precisó cuánto reclusos fueron ingresados a esas entidades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr