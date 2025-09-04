Más Información

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Policías federales del estado de Sinaloa y los recluyeron en el Centro Federal de Readaptación Social 15 del municipio de Villa Comaltitlán, en la región costa de Chiapas, informaron fuentes de seguridad.

No se informó sobre la identidad de los presos movilizados a Chiapas, aunque se trata de procesados por delitos de narcotráfico y delincuencia organizada, y que son presuntos integrantes del .

De acuerdo con los datos, los reos fueron trasladados en una aeronave Boeing 727 de la Guardia Nacional, con matrícula XC-NPF.

El avión aterrizó la tarde del miércoles en el aeropuerto internacional de Tapachula, según el reporte de seguridad.

Luego, los transportaron por tierra custodiados por un fuerte equipo de seguridad hacia el , ubicado a unos 65 kilómetros.

El trayecto fue resguardado por elementos del órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

El avión de la Guardia Nacional despegó inicialmente del aeropuerto de Los Mochis, Sinaloa.

Durante su itinerario realizó escalas en Oaxaca y Veracruz. Ahí entregó más reos.

Aunque no se precisó cuánto reclusos fueron ingresados a esas entidades.

