EU anunció la incautación de 13 mil barriles con 300 mil kilogramos de químicos para la fabricación de metanfetamina que, según autoridades federales, iban de China para el Cártel de Sinaloa en México. La fiscal para el Distrito de Columbia (Washington DC), Jeanine Pirro, viajó a Texas para hacer el anuncio con el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons. Son “dos cargamentos de sustancias químicas, transportados en dos buques diferentes en altamar y enviados al Cártel de Sinaloa en México. De China a México. El puerto de descarga principal era Shanghái, China, y el de llegada, México", dijo Pirro sin precisar a qué terminal mexicana se refería.