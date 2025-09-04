Más Información

Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Detienen a militar en Cozumel por presunto abuso sexual a menor; enfrenta cargos de privación ilegal y lesiones

Lluvias dejan severas afectaciones en Iztapalapa; Línea A del Metro restablece servicio total, sigue el minuto a minuto

Elecciones 2027, oportunidad para revertir mayoría de Morena; Alessandra Rojo analiza el papel de la oposición en Con los de Casa

Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma

Nueva Suprema Corte revela sueldos de ministros entrantes; Lenia Batres, la que menos salario percibe

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cártel de Sinaloa

Döring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán y 7 morenistas más; acusa delitos de huachicol fiscal y crimen organizado

Joven muere tras rodada convocada por Sandra Cuevas; familia exige clasificar delito como homicidio

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Congreso de Campeche aprueba reforma para expropiar terrenos particulares; permitirá ocupar predios que sean de "utilidad pública"

EU anunció la incautación de 13 mil barriles con 300 mil kilogramos de químicos para la fabricación de metanfetamina que, según autoridades federales, iban de China para el Cártel de Sinaloa en México. La fiscal para el Distrito de Columbia (Washington DC), Jeanine Pirro, viajó a Texas para hacer el anuncio con el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons. Son “dos cargamentos de sustancias químicas, transportados en dos buques diferentes en altamar y enviados al Cártel de Sinaloa en México. De China a México. El puerto de descarga principal era Shanghái, China, y el de llegada, México", dijo Pirro sin precisar a qué terminal mexicana se refería.

