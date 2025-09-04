Más Información

LA PAZ, BCS.- El en la colonia Lienzo Chrome en Cabo San Lucas provocó la movilización de autoridades este jueves, quienes tras la inspección, descartaron personas lesionadas; sin embargo, ordenaron el desalojo preventivo de una unidad habitacional en la zona.

El deslave fue captado en video y autoridades confirmaron que habría ocurrido por varios factores, entre ellos, los trabajos inconclusos en la zona, la humedad acumulada por las recientes de la tormenta tropical “Lorena” y los sismos que se han registrado en el municipio en los últimos días.

En entrevista con , el secretario general del ayuntamiento, Alberto Rentería Santana, señaló lo anterior y dijo que no resultaron personas heridas, pero un edificio habitacional se ubica a unos 40 metros del lugar, por lo que sería necesario desalojarlo para evitar riesgos.

Autoridades revisan la zona de deslave (04/09/2025). Foto: Especial
Autoridades revisan la zona de deslave (04/09/2025). Foto: Especial

“Especialistas están por llegar para realizar una inspección y determinar los riesgos y si es posible que las personas regresen a habitar sus viviendas”, expuso.

Indicó que se está hablando con las familias, pues han mostrado renuencia a dejar el sitio, pero en estos casos –insistió- las leyes de prevención obligan a actuar para resguardar a las personas.

Lluvias dejan daños en vialidades

Respecto a los efectos de la tormenta “Lorena”, mencionó que persisten las lluvias intermitentes en Los Cabos y que se mantienen los trabajos de limpieza para restablecer la circulación en vialidades afectadas.

Los arroyos que cruzan la ciudad dejaron boulevares azolvados con arena, escombros y basura, por lo que brigadas municipales trabajan con maquinaria pesada para reabrir calles y garantizar el tránsito seguro.

