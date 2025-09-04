Más Información
Objetos punzo cortantes y equipos de telefonía fueron asegurados en el interior del penal de San Miguel de la ciudad de Puebla.
Durante un operativo realizado por agentes de la Policía Estatal y la Secretaria de Marina, se logró el aseguramiento de diversos artículos prohibidos.
De acuerdo con un informe oficial, las autoridades penitenciarias decomisaron 77 objetos punzocortantes, 43 equipos telefónicos, 36 bocinas, 32 recipientes para el consumo de sustancias ilícitas.
Además de más de 160 accesorios para celulares, posible marihuana, papel para elaborar cigarros y latas de gas butano.
En el operativo participaron la Unidad Cinotáctica K9 de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, Policía Estatal Custodio, Grupo Antidisturbios de la Policía Estatal Preventiva y personal de la Secretaría de Marina (SEMAR).
A principios de agosto pasado, familiares de internos del penal estatal de San Miguel, bloquearon una importante avenida para denunciar agresiones, amenazas y cobro de piso al interior de dicha penitenciaria.
Con pancartas en mano, los inconformes cerraron el Periférico Ecológico para denunciar que un reo identificado como Ernesto, mantiene el control del Centro de Readaptación Social.
Además, explicaron que los propios familiares de los internos sufren de amenazas y extorsiones, por lo que demandaron a las autoridades estatales su intervención y parar con esos delitos.
