Los habitantes de la comunidad pesquera de El Bosque fueron reconocidos como los primeros de la historia del país, después de que el mar “se comiera” más de un kilómetro y medio de costa y llegara a sus hogares en el municipio de Centla, .

Imagen de viviendas que fueron comidas por el mar en la comunidad de El Bosque en el municipio de Centla, estado de Tabasco, el 4 de septiembre de 2025. Foto: EFE
Imagen de viviendas que fueron comidas por el mar en la comunidad de El Bosque en el municipio de Centla, estado de Tabasco, el 4 de septiembre de 2025. Foto: EFE

Pobladores de la comunidad de "El Nuevo Bosque" en el municipio de Centla, estado de Tabasco, el 4 de septiembre de 2025. Foto: EFE
Pobladores de la comunidad de "El Nuevo Bosque" en el municipio de Centla, estado de Tabasco, el 4 de septiembre de 2025. Foto: EFE

Pobladores relatan que, tras ser contratados en 2007 para recoger enormes cantidades de crudo por un derrame se dieron cuenta por primera vez que el mar se acercaba.

Imagen de viviendas que fueron comidas por el mar en la comunidad de El Bosque en el municipio de Centla, estado de Tabasco, el 4 de septiembre de 2025. Foto: EFE
Imagen de viviendas que fueron comidas por el mar en la comunidad de El Bosque en el municipio de Centla, estado de Tabasco, el 4 de septiembre de 2025. Foto: EFE

“Nosotros casi no visitábamos el mar; visitábamos más el río porque estaba más cerca. El mar nos quedaba a 20 minutos caminando, como a un kilómetro y medio”, recuerda Guadalupe Cobos Pacheco, portavoz de la comunidad.

Imagen de viviendas que fueron comidas por el mar en la comunidad de El Bosque en el municipio de Centla, estado de Tabasco, el 4 de septiembre de 2025. Foto: EFE
Imagen de viviendas que fueron comidas por el mar en la comunidad de El Bosque en el municipio de Centla, estado de Tabasco, el 4 de septiembre de 2025. Foto: EFE

El imparable flujo del agua hizo que en 2017 el mar derrumbara las casas de la primera línea del pueblo y, año tras año, se fuera llevando la escuela, la tienda de más de treinta años de la madre de Guadalupe o las casas de la cuarta fila del pueblo.

Imagen de viviendas que fueron comidas por el mar en la comunidad de El Bosque en el municipio de Centla, estado de Tabasco, el 4 de septiembre de 2025. Foto: EFE
Imagen de viviendas que fueron comidas por el mar en la comunidad de El Bosque en el municipio de Centla, estado de Tabasco, el 4 de septiembre de 2025. Foto: EFE

En 2019, se dieron cuenta de que “aquí pasaba algo” y en 2021, con la ayuda de asociaciones ambientalistas y científicos, la comunidad comprendió que lo que vivían era una “erosión costera acelerada” derivada del cambio climático y la presencia varias plantas petrolíferas a escasos kilómetros del litoral.

Niños salen del aula móvil en la comunidad de "El Nuevo Bosque" en el municipio de Centla, estado de Tabasco, el 4 de septiembre de 2025. Foto: EFE
Niños salen del aula móvil en la comunidad de "El Nuevo Bosque" en el municipio de Centla, estado de Tabasco, el 4 de septiembre de 2025. Foto: EFE

La principal hipótesis de organizaciones como Greenpeace México se basa en que la construcción de un conducto subacuático, del que no se tienen registros, para transportar el petróleo desde las plantas petroleras a las refinerías, modificó las corrientes atlánticas y aceleró la erosión.

Con información de EFE

