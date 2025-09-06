Más Información

Sheinbaum afirma que oposición se quedó con ganas de ver fracasar a México ante EUA: “El pueblo de México es mucha pieza”

Sheinbaum afirma que oposición se quedó con ganas de ver fracasar a México ante EUA: “El pueblo de México es mucha pieza”

Él es Antonio Martínez, exdirectivo en Aduana de Tamaulipas, taquero y coleccionista de autos; otro detenido por red de huachicol

Él es Antonio Martínez, exdirectivo en Aduana de Tamaulipas, taquero y coleccionista de autos; otro detenido por red de huachicol

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

México vs Japón síguelo aquí EN VIVO; partido amistoso este sábado 6 de septiembre

México vs Japón síguelo aquí EN VIVO; partido amistoso este sábado 6 de septiembre

Cientos esperan a Residente en el Zócalo de la CDMX; vibra con rap femenino y banderas palestinas

Cientos esperan a Residente en el Zócalo de la CDMX; vibra con rap femenino y banderas palestinas

Estudiante se lanza contra Noroña sobre misoginia y austeridad; "¿dónde queda la congruencia que dice tener?", cuestiona

Estudiante se lanza contra Noroña sobre misoginia y austeridad; "¿dónde queda la congruencia que dice tener?", cuestiona

Zacatecas.- Este sábado, en el , la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas intervino dos hoteles en donde se ejercían actividades de trata de personas en su modalidad de , con un saldo de 16 detenidos y la liberación de 17 víctimas, entre ellas, una de nacionalidad extranjera.

De acuerdo a la información emitida por la fiscalía zacatecana, la primera acción se realizó en las primeras horas del día, cuando el personal de investigación tuvo conocimiento de un en el que se alertaba de posibles actos relacionados al delito de trata de personas.

Tras iniciar las investigaciones se ubicó el primer hotel denunciado y se solicitó una orden cateo y en cuando se obtuvo la diligencia judicial se acudió a un hotel, ubicado en la zona centro de Fresnillo, sobre la avenida García Salinas, en donde el resultado preliminar fue la localización y liberación de varias mujeres, así como la detención de 10 masculinos.

Lee también:

Más tarde se informó que al atender una segunda denuncia ciudadana sobre otro hotel que también se ejercían actividades de trata de personas, en su modalidad de prostitución, ahí también se liberó a otro grupo de mujeres, en este operativo se detectó que una de ellas era de nacionalidad extranjera, así como la detención de cinco hombres.

En la actualización de la información oficial actualizada se ha informado que, hasta el momento, en ambas acciones, suman 17 víctimas y 16 personas detenidas. Los dos establecimientos intervenidos fueron los hoteles Morelos y Primavera.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses