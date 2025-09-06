Más Información

Sheinbaum anuncia inversión de 831 mdp en Sonora; apoyarán a ganaderos para producir carne de calidad

Sheinbaum anuncia inversión de 831 mdp en Sonora; apoyarán a ganaderos para producir carne de calidad

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

Tras terremoto en Afganistán, rescatistas y médicos se niegan a ayudar a mujeres, denuncian; “eran reacios a sacarlas de los escombros”

Tras terremoto en Afganistán, rescatistas y médicos se niegan a ayudar a mujeres, denuncian; “eran reacios a sacarlas de los escombros”

México vs Japón síguelo aquí EN VIVO; partido amistoso este sábado 6 de septiembre

México vs Japón síguelo aquí EN VIVO; partido amistoso este sábado 6 de septiembre

Cientos esperan a Residente en el Zócalo de la CDMX; vibra con rap femenino y banderas palestinas

Cientos esperan a Residente en el Zócalo de la CDMX; vibra con rap femenino y banderas palestinas

"En el camino", del mexicano David Pablos, gana como mejor película en los Horizontes de Venecia

"En el camino", del mexicano David Pablos, gana como mejor película en los Horizontes de Venecia

Culiacán, Sin. a 6 de Sep.- Un civil y uno más , fue el saldo de un enfrentamiento entre hombres armados y elementos de las corporaciones policiacas, en el segundo cuadro de la capital del estado, donde las fuerzas de seguridad que respondieron de disparos por la calle Constitución, fueron recibidos a balazos.

Los elementos de seguridad fueron alertados que en un inmueble de la calle Constitución, entre la calle Paliza y la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Miguel Alemán, en el segundo cuadro de , se escucharon detonaciones de armas.

Leer también:

Al acudir al sitio y bajar de sus patrullas, desde una casa les dispararon con armas automáticas por lo que estos respondieron la agresión y solicitaron refuerzos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército, por lo que un civil fue abatido y presuntamente se encuentra otro detenido, sin que se conozca si hubo aseguramiento de armas de fuego.

Por parte del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán no hubo elementos heridos de bala o muertos, ya que estos lograron repeler el ataque y buscar refugio, lo que les permitió responder la agresión.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses