Más Información

Esteban Villegas, gobernador priista de Durango, se declara "Claudista"; expresa su apoyo a Sheinbaum

Esteban Villegas, gobernador priista de Durango, se declara "Claudista"; expresa su apoyo a Sheinbaum

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

T-MEC le hace bien a México y EU, los aranceles afectan: Sheinbaum; anuncia inversión de 700 mdp para producción de carne en Durango, Coahuila y Sonora

T-MEC le hace bien a México y EU, los aranceles afectan: Sheinbaum; anuncia inversión de 700 mdp para producción de carne en Durango, Coahuila y Sonora

Si viajas por el AICM esto te interesa: cierran accesos de la Terminal 1

Si viajas por el AICM esto te interesa: cierran accesos de la Terminal 1

"En el camino", del mexicano David Pablos, gana como mejor película en los Horizontes de Venecia

"En el camino", del mexicano David Pablos, gana como mejor película en los Horizontes de Venecia

Reportan detenciones por el caso de aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico; serían directivos de empresas y funcionarios

Reportan detenciones por el caso de aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico; serían directivos de empresas y funcionarios

Culiacán, Sin. Cerca de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado, en la parte poniente de fueron encontrados los restos humanos de una persona del sexo masculino, dentro de una bolsa de plástico de color negro, a la que se colocaron un mensaje de intimidación.

Hallan restos humanos dentro de una bolsa negra

Las autoridades de seguridad pública fueron notificadas que a un costado de la avenida Federalismo habían abandonado una bolsa de plástico de color negro, con manchas de sangre, por lo que se desplazó a personal a verificar.

Datos que se conocen del hallazgo es que la víctima, es del sexo masculino, fue mutilada por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado procedieron a recogerlos y enviarlos al Servicio Médico Forense para su identificación.

Lee también

Este nuevo hallazgo, se suma a otros hechos similares que se han registrado en la capital del estado, en las últimas tres semanas, entre uno de esos casos, se encuentra la localizaron del cuerpo de un hombre decapitado, cuya cabeza fue encontrada metros adelante, en el callejón, Zaragoza, en el segundo cuadro de la capital del estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses