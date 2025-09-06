Culiacán, Sin. Cerca de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado, en la parte poniente de Culiacán fueron encontrados los restos humanos de una persona del sexo masculino, dentro de una bolsa de plástico de color negro, a la que se colocaron un mensaje de intimidación.

Hallan restos humanos dentro de una bolsa negra

Las autoridades de seguridad pública fueron notificadas que a un costado de la avenida Federalismo habían abandonado una bolsa de plástico de color negro, con manchas de sangre, por lo que se desplazó a personal a verificar.

Datos que se conocen del hallazgo es que la víctima, es del sexo masculino, fue mutilada por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado procedieron a recogerlos y enviarlos al Servicio Médico Forense para su identificación.

Este nuevo hallazgo, se suma a otros hechos similares que se han registrado en la capital del estado, en las últimas tres semanas, entre uno de esos casos, se encuentra la localizaron del cuerpo de un hombre decapitado, cuya cabeza fue encontrada metros adelante, en el callejón, Zaragoza, en el segundo cuadro de la capital del estado.

