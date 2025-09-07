Más Información

Samahil Yucatán.- Luego de que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y voluntarios se unieran a la búsqueda de Roberto Antonio Quintal Chan, originario de Samahil, esta tarde sus familiares confirmaron que el joven fue en la carretera Sisal-Hunucmá.

A través de las redes sociales Brenda Kanul, fue quien informó de la aparición de su primo Beto: “Con el corazón roto y hecho mil pedazos lamento informarles que mi primo Betito falleció….tu prima favorita, Ahora estás con Dios descansa”.

La familia de Roberto Antonio informó que desde el pasado viernes 5 de septiembre por la mañana cuando salió del municipio de Samahil.

Localizan sin vida a joven desaparecido en Samahil Yucatán (07/09/2025). Foto: Especial
Localizan sin vida a joven desaparecido en Samahil Yucatán (07/09/2025). Foto: Especial

Indicó que el muchacho salió de su casa a las 8 de la mañana a bordo de su motocicleta Dominar Bajaj 400, color negro con verde y placas 21YYV1 y vestía una sudadera negra con su nombre estampado en la parte trasera.

Desde ese día no regresó a casa y sus familiares consideraron muy extraña la situación, pues Beto era responsable, sin vicios y conocido en la comunidad por su buena conducta.

Este domingo, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y voluntarios desplegaron un en la zona de Samahil, incluso en las inmediaciones del puerto de Sisal, lo que dio por resultado el lamentable hallazgo.

El cuerpo habría sido encontrado un cuerpo en la zona conocida como la “Curva del Diablo”, autoridades ya se encuentran en el sitio en espera del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cuerpo para la necropsia de ley.

