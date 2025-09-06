Zacatecas.- Las autoridades de Zacatecas han confirmado que tras un incendio ocurrido en una vivienda en la comunidad de La Luz en el municipio de Guadalupe, se trataba de un lugar donde se comercializaba combustible de manera ilícita, mejor conocido como huachicol, en cuyo lugar murió un hombre que perdió la vida.

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmó a EL UNIVERSAL que por este hecho se abrió una carpeta de investigación, inicialmente por los delitos de daños en las cosas y homicidio culposo.

Sin embargo, las autoridades refieren que derivado de la intervención pericial y policial que se realizó en ese lugar se desprende también el delito de posesión y comercialización ilícita de hidrocarburo y por tratarse de un delito del fuero federal se dará conocimiento y desglose a la Fiscalía General de la República (FGR).

Este hecho se conoció por la mañana, debido a los reportes que se hicieron llegar a los número de emergencia, por lo que al lugar se trasladó personal Protección Civil de Guadalupe, pero, al arribar al domicilio en dicha comunidad se encontraron con un hombre de aproximadamente 50 años, al cual se le retiró de las llamas, pero, al atenderlo ya no presentaba signos vitales y tenía quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo.

Al arribar al lugar, también acudieron elementos de Protección Civil del estado, cuya corporación informó que se realizaron maniobras de enfriamiento y sofocación, liberando la presión de varios bidones con combustible para evitar riesgos.

Tras los lamentables hechos, las autoridades investigadoras también acudieron al lugar para realizar el procesamiento del lugar.

