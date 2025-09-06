La tarde de este sábado tres diputadas potosinas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sufrieron un accidente automovilístico mientras se trasladaban rumbo al municipio de Real de Catorce en el altiplano potosino.

De acuerdo a los primeros reportes, las legisladoras locales Jaquelín Jauregui y Diana Ruelas, viajaban junto a la diputada federal Graciela Gaitán rumbo al municipio de Real de Catorce para participar en la toma de protesta de los comités municipales en ese y otros municipios del altiplano potosino.

Sin embargo, en el trayecto, la camioneta tipo Cherokee en color negro en la que viajaban se volcó y salió del camino causando diversas lesiones a las diputadas.

Según información del personal de Comunicación del Congreso del Estado, las diputadas fueron atendidas de forma inmediata al ser trasladas a recibir atención médica al hospital de Matehuala y se reportan estables.

De manera oficial el Congreso del Estado no ha emitido algún tipo de información sobre el hecho, así como el Partido Verde, pues únicamente se emitió información sobre el acto protocolario de la toma de protesta del comité municipal en Villa de La Paz, Real de Catorce y Charcas.

