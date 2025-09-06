Aguascalientes, Ags.- Al menos 21 personas resultaron lesionadas, en un choque tipo carambola, en el que participaron dos autobuses turísticos y dos tráileres, la mañana de este sábado en la carretera federal 45, en el municipio de San Francisco los Romo.

Los conductores de dos autobuses resultaron con lesiones graves, además 8 de sus pasajeros fueron trasladados en ambulancias de la Cruz Roja a diversas instituciones de salud.

Paramédicos del Grupo Aeromédico Táctico (GAMET) del helicóptero Fuerza 1, trasladaron en código rojo al Hospital General de Zona número 3 del IMSS al conductor de un autobús.

El accidente se registró minutos antes de las 7:00 horas de este sábado, lo que provocó la movilización de ambulancias de Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil y del Instituto de Salud del Estado, para auxiliar a las personas lesionadas.

Lee también: Paciente presenta brote psicótico en IMSS de Coahuila y se autolesiona; provoca daños a instalaciones

El pavimento mojado por las lluvias pudo tener relación con la múltiple colisión, en la que presuntamente una de las unidades perdió el control, comentaron autoridades en el lugar.

En el choque participó un autobús de la marca Irizar color gris, su conductor José Luis de 55 años resultó lesionado de gravedad, por lo fue llevado en el helicóptero Fuerza 1 al Hospital General de Zona número 3 del IMSS.

Se movilizaron ambulancias de Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil y el Instituto de Salud del Estado, para auxiliar a las personas lesionadas. Foto: Especial.

En este autobús resultaron 19 personas lesionadas mismas que fueron revisadas en el lugar, el autobús procedía de Matamoros, Tamaulipas, con destino al municipio de Villa Hidalgo, Jalisco, al santuario de San Juan de Los Lagos. El camión transportaba 47 personas.

Otro vehículo implicado es un autobús de la marca Marcopolo color amarillo que conducía Noe N de 49 años de edad, originario de Torreón, Coahuila, mismo que fue trasladado en el helicóptero Halcón Uno a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 3 del IMSS. En esta unidad viajaban 50 pasajeros.

Lee también: Guanajuato se declara en alerta por fuertes lluvias; la mayoría de las presas están a tope: Protección Civil

También participó en el percance un tractocamión Kenworth blanco, conducido por Uriel N de 30 años de edad, originario del Estado de Jalisco, mismo que tras ser valorado por paramédicos no ameritó atención hospitalaria.

El cuarto vehículo involucrado es un camión marca International color naranja, de la empresa Grado Alimenticio, con placas de circulación del Servicio Público Federal que era conducido por Manuel N de 41 años, originario del Estado de Durango, que no presentaba lesiones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr