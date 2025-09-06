Un paciente presentó un brote psicótico en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón, lo que provocó que se autoinfligiera y ocasionara daños a las instalaciones. Todo quedó registrado en videos que circulan en redes sociales.

La representación del IMSS en Coahuila informó que el paciente ingresó la madrugada del viernes al área de Urgencias del Hospital General de Zona número 16, acompañado por un familiar, para ser atendido por lesiones aparentemente autoinfligidas.

Posteriormente fue trasladado a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Número 71 para estudios complementarios; sin embargo, durante su estancia presentó un brote psicótico y ocasionó daños en el área de consulta.

El paciente fue contenido por personal de seguridad y trasladado nuevamente a la clínica 16, donde recibió valoración por psiquiatría e inició tratamiento especializado.

Sin embargo, la madrugada de este sábado, el paciente presentó un nuevo episodio de agresión: salió del área de aislamiento y causó daños en las áreas de Urgencias y Consulta de Medicina Familiar. Durante el incidente adoptó una conducta de riesgo contra sí mismo y de amenaza hacia el personal que intentaba auxiliarlo, por lo que fue necesaria la intervención de seguridad para contener la situación.

Leer también: Alerta por 11 desaparecidos en Amozoc, Puebla; implementan mega operativo de búsqueda

Autoridades del hospital solicitaron la intervención de Seguridad Pública y Bomberos, ya que el paciente logró subir a la azotea de la farmacia, escena que fue captada en video. En las imágenes el paciente es visto desnudo y ensangrentado.

Durante las maniobras de rescate y contención efectuadas por personal del Cuerpo de Bomberos y de elementos de seguridad, el paciente cayó, sufriendo lesiones que requirieron su ingreso a hospitalización, donde actualmente recibe la atención médica necesaria.

El IMSS informó que en todo momento, los familiares han recibido información clara y oportuna sobre la evolución del paciente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr