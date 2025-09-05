Equipo de seguridad de Alicia Bárcena se accidenta en la carretera México-Pachuca; hay un muerto

Pachuca, Hgo. El equipo de seguridad de la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, se accidentó durante su trayecto a la ciudad de Pachuca, donde acompañarían a la funcionaria al informe del gobernador Julio Menchaca. En el percance, uno de los elementos perdió la vida y dos más resultaron lesionados.

Vuelca auto en la carretera México–Pachuca

Los hechos ocurrieron esta mañana sobre la carretera federal México–Pachuca, a la altura del municipio de Tolcayuca, al momento en que el vehículo en el que viajaban los escoltas salió del camino y volcó.

De acuerdo con los reportes, uno de los tripulantes perdió la vida, mientras que dos más resultaron gravemente heridos.

Las víctimas formaban parte del equipo de seguridad de la Secretaría del Medio Ambiente que acudió en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum al tercer informe del gobernador Julio Menchaca.

Trasladan a heridos a hospital regional

Tras el percance, elementos de seguridad municipal y estatal auxiliaron a las afectados, quienes fueron trasladadas a un hospital de la región.

Al respecto, el gobernador Julio Menchaca lamentó el accidente y, antes de iniciar con la presentación de su informe, se refirió a lo sucedido: “Quiero empezar mi intervención manifestando mi solidaridad con los elementos del equipo de la Secretaría del Medio Ambiente que desafortunadamente tuvieron un accidente al acceder a esta ciudad capital. Estamos pendientes de su salud, lo lamentamos y somos solidarios con ellos. Vaya desde este espacio nuestro saludo y nuestro deseo de pronta recuperación.”

