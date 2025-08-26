Junto a ministros de 22 países de América Latina y El Caribe, Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, firmó la Declaración Ministerial de la Ciudad de México: América Latina y el Caribe hacia la COP30 que compromete a las naciones a fortalecer sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) bajo el Acuerdo de París.

Al signar este acuerdo, los países se comprometieron a priorizar la adaptación como eje de acción climática y garantizar financiamiento climático nuevo y accesible, con el fin de avanzar en una transición justa, ordenada y equitativa.

A unos meses de la realización de la COP30 –que se llevará a cabo del 10 al 21 de noviembre de 2025 en Belém do Pará, en Brasil–, la Ciudad de México fue sede de la Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe para la Acción Climática Regional.

En la firma, la secretaria de Medio Ambiente de México, Alicia Bárcena Ibarra, destacó que el documento reconoce el papel central de las comunidades locales, pueblos indígenas y afrodescendientes en la defensa de los ecosistemas.

“Ellos son los guardianes de nuestros ecosistemas y los que son realmente actores centrales; queremos además incorporarlos de manera central, porque se trata de vincular el cambio climático con la vida cotidiana de las personas”, dijo.

La Declaración Ministerial establece como principio la responsabilidad diferenciada de los países frente al cambio climático, reconociendo el papel histórico de las naciones desarrolladas y el derecho de la región a mantener su soberanía y atender sus realidades nacionales.

También, coloca la adaptación como prioridad central y subraya que América Latina y el Caribe tienen la capacidad de aportar soluciones clave al mundo.

La Semarnat informó que en el encuentro se propuso integrar agendas regionales como la de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y la iniciativa “Bosques Tropicales para Siempre”, con la inclusión de la Gran Selva Maya en los fondos de protección ambiental.

Otro de los puntos fundamentales tratados en la reunión fue el financiamiento climático, al señalar la urgencia de recursos nuevos, adicionales, predecibles y accesibles, tema en el que los países coincidieron en fortalecer mecanismos como el Fondo de Adaptación y Combate a Desastres Naturales y en garantizar el funcionamiento del Fondo de Daños y Pérdidas.

La Declaración ministerial de la Ciudad de México: América Latina y el Caribe hacia la COP30 fue firmada por las ministras y los ministros representantes de Antigua y Barbuda, ⁠Barbados, ⁠Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, ⁠Dominica, Granada, ⁠Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, ⁠San Cristóbal y Nieves, ⁠Surinam, Uruguay y Venezuela, luego de reconocer que el cambio climático como uno de los grandes retos de los tiempos modernos.

El presidente designado de la COP30, André Corrêa do Lago, agradeció la organización de esta Reunión Ministerial en la Ciudad de México y señaló que el deseo del presidente Lula es “devolver la confianza al multilateralismo y asegurar que o trabajamos juntos o no vamos a conseguir lo que tenemos que hacer”.

Alicia Bárcena y ministros de 22 países firman en CDMX declaración para una transición climática justa rumbo a la COP30 este martes 26 de agosto de 2025. Foto: Especial

