Pachuca, Hgo. Alrededor de 400 habitantes de las localidades de Las Vegas y Las Adjuntas fueron alertados sobre un posible riesgo ante la apertura de las compuertas de la presa hidroeléctrica de Zimapán, lo que podría incrementar el nivel del río Moctezuma.

Brindan apoyo a pobladores

Por ello, autoridades municipales entregaron víveres y brindaron resguardo preventivo a estas familias.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Zimapán, encabezado por Hermilo Trejo Rangel, la decisión del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de abrir las compuertas de la hidroeléctrica se tomó debido a los altos niveles del embalse casi al 100% de su capacidad y a las condiciones climáticas que mantienen en alerta a esta región.

En el caso de Zimapán, las localidades de Las Vegas, donde habitan alrededor de 126 familias, y Las Adjuntas, con aproximadamente 250, quedan incomunicadas ante la creciente del río, por lo cual se determinó brindar apoyo a los pobladores.

En un operativo encabezado por el Sistema de Protección Civil y Bomberos, con siete elementos, dos unidades y una ambulancia, además de personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Dirección de Recursos Humanos, se desplazaron a la región para distribuir víveres, así como 20 catres con colchonetas, 50 cobijas, radios móviles, herramientas manuales y un refugio temporal listo para habilitarse en caso necesario.

Presa al límite de su capacidad

La presa hidroeléctrica registra un almacenamiento de más de 1 millón 377,240 m³, equivalente al 99.1% de su capacidad, por lo que a partir de este día se iniciará un desfogue controlado con un gasto inicial de 500 m³ por segundo: 441 m³ por vertedor y 59 m³ a través del turbinado de la planta.

De igual manera, se advirtió a la población que, ante la elevación considerable del río Moctezuma, no deben acercarse al cauce, y se recomendó retirar animales, pertenencias y objetos de valor de las orillas, además de mantener a niños y adultos lejos de la zona de riesgo y no intentar cruzar el río.

Las autoridades municipales, estatales y federales se mantienen en coordinación a fin de realizar un monitoreo constante de la presa y salvaguardar a las comunidades cercanas.

Asimismo, se informó que esta apertura también impactará a varios municipios de Querétaro, donde igualmente se emitió una alerta preventiva.

